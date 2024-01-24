Самолет Ил-76 разбился в Белгородской области, погибли более 60 человек

Авиакатастрофа произошло 24 января около 11:00 на территории Корочанского района.

Самолет Ил-76 ВКС России рухнул в поле при выполнении планового полета. На его борту находились 65 пленных ВСУ, 6 членов экипажа и 3 сопровождающих, сообщает Минобороны РФ.

Отмечается, что украинских военнопленных везли в Белгородскую область для дальнейшего обмена.

По данным ряда Telegram-каналов, в результате авиакатастрофы погибли все, кто находился на борту Ил-76.

«Происшествие в Корочанском районе. Сейчас на месте работают следственная группа и сотрудники МЧС. Изменил свой рабочий график и выехал в район», — написал в Telegram губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Причина авиакатастрофы в Белгородской области пока неизвестны. Информация уточняется.

Читайте также: самолет Су-34 потерпел крушение в Воронежской области. Он упал 20 сентября около 10:00 при выполнении планового учебно-тренировочного полета.