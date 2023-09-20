Истребитель Су-34 упал в Воронежской области

По данным Минобороны РФ, военный самолет Су-34 упал 20 сентября около 10:00 при выполнении планового учебно-тренировочного полета в Воронежской области.

В ведомстве отметили, что два пилота успели катапультироваться, их эвакуировали на аэродром базирования. Угрозы здоровью летчиков нет.

На земле разрушений и пострадавших нет, так как истребитель упал вдали от населенных пунктов. Самолет был без боекомплекта. Причиной падения могла стать технеисправность, сообщает ТАСС.

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