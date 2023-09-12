В Волгоградской области упал самолет Су-24

Военный бомбардировщик Су-24 потерпел крушение вечером 12 сентября в Калачевском районе Волгоградской области.

По данным Минобороны РФ, самолет упал во время планового учебно-тренировочного полета. В ведомстве отметили, что СУ-24 упал в безлюдной местности. Полет выполнялся без боекомплекта. На место происшествия вылетели вертолеты Ми-8 поисково-спасательной службы.

По данным местных властей, повреждений и жертв на земле в результате крушения нет, сообщает ТАСС.

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