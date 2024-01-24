Гладков: все люди, находившиеся на борту разбившегося самолета Ил-76, погибли

Авиакатастрофа произошло 24 января около 11:00 на территории Корочанского района.

По данным Минобороны РФ, транспортный самолет Ил-76 ВКС России рухнул в поле при выполнении планового полета. На его борту находились 65 пленных ВСУ, 6 членов экипажа и 3 сопровождающих.

«Все находящиеся на борту погибли. Сейчас место крушения оцеплено», — написал в Telegram губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Он уточнил, что на месте происшествия находятся все оперативные службы региона. Правоохранители выполняют следственные мероприятия. Специальная комиссия направилась к месте авиакатастрофы для установления причин.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», на борту упавшего в Белгородской области самолета перевозили украинских военнопленных, которых планировали обменять. Причина авиакатастрофы в Белгородской области пока неизвестны. Информация уточняется.