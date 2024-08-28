На 2 тыс. мест увеличили набор в колледжи и техникумы Краснодарского края

Об этом сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев на краевом педсовете, который традиционно проводят в преддверии 1 сентября.

По словам главы региона, наблюдается нехватка специалистов рабочих профессий, в том числе токарей и каменщиков. Такие специальности сейчас востребованы в реальном секторе экономки, поэтому власти намерены повышать их престиж.

«Поэтому в 2024 году мы увеличили набор в колледжи и техникумы на 2 тыс. мест. Улучшили материально-техническую базу: за последние 3 года направили 800 млн рублей на обновление учебных кабинетов и мастерских. Кроме того, до 2026 года создадим 10 индустриально-промышленных площадок на базе техникумов», — сообщил Вениамин Кондратьев.

Три такие площадки откроют уже в этом году на территории Армавира и Староминского района, уточнил губернатор. Там будут обучать специалистов в сферах легкой промышленности, металлообработки и электроники.

Кроме того, Вениамин Кондратьев напомнил, что уже третий год Кубань участвует в федеральном проекте «Профессионалитет». Согласно ему будущих специалистов обучают совместно с компаниями и предприятиями. Сейчас в крае действуют шесть кластеров, где готовят кадры для сельского хозяйства, IT-сектора, сферы услуг и сервиса. В следующем году намерены открыть еще три для обучения профессионалов в сферах машиностроения, строительства и педагогики.

Ректор КубГУ Михаил Астапов отметил важность продвижения рабочих профессий в регионе. По его словам, краю не хватает строителей, токарей и сварщиков.

«Параллельно с высшим образованием должно развиваться и среднее профессиональное, причем на качественном уровне. Есть масса профессий, в которых молодые люди могут себя реализовать», — сказал Астапов.

В ходе краевого педсовета губернатор Вениамин Кондратьев и спикер ЗСК Юрий Бурлачко наградили 30 лучших представителей образовательной сферы Кубани, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», с 1 октября в Краснодарском крае проиндексируют зарплаты всем учителям на 6,5%. Это еще порядка 3 тыс. рублей, отметил Вениамин Кондратьев в ходе краевого педсовета. Губернатор также сообщил о дополнительной выплате к зарплате для учителей школ и воспитателей детских садов. С 1 января 2025 года они получат надбавку в 5 тыс. рублей.