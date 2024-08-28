Кондратьев: еще 5 тыс. рублей надбавки получат учителя и воспитатели на Кубани

Дополнительную выплату к зарплате начнут получать учителя школ и воспитатели детских садов региона с 1 января 2025 года, сообщил глава Кубани Вениамин Кондратьев по итогам краевого педсовета.

Как отметил губернатор, в прошлом году власти уже ввели надбавку по 5 тыс. рублей педагогам всех кубанских школ. В связи с этим с начала следующего года надбавка к зарплате для школьных учителей составит 10 тыс. рублей.

«Мы делаем все возможное, чтобы привлечь педагогов в кубанские школы», — подчеркнул Вениамин Кондратьев.

Глава края добавил, что отдельно будет прорабатываться вопрос по надбавкам для педагогов коррекционных школ.

«Сейчас четверть бюджета края, а это более 200 млрд рублей, идет на сферу образования. Так, в качестве поддержки мы выплачиваем учителям 1 млн рублей на первоначальный взнос по ипотеке, по 5 тыс. рублей к началу учебного года, по 100 тыс. рублей учителям и наставникам стобалльников, по 350 тыс. и 500 тыс. рублей победителям всероссийских конкурсов профессионального мастерства», — сообщил глава Кубани.

Кроме того, на краевом педсовете обсудили темпы возведения учебных заведений. Школы на Кубани строят в том числе благодаря нацпроекту «Образование».

«С 2015 года мы построили 94 школы, в этом году ко Дню знаний откроем 9 учреждений, и к концу 2024 года будут достроены еще 12 школ», — рассказал губернатор.

По словам вице-губернатора края Анны Миньковой, на Кубани 57 из 94 новых школ построили в рамках профильного нацпроекта.

«В этом году его реализация завершается. Сейчас широко обсуждаются и корректируются новые нацпроекты, в том числе «Кадры». Сегодня самые умные специалисты должны приходить не в бизнес или госорганы, а в систему образования. Чтобы дети видели в учителях лидеров, которые всегда на голову выше всего окружения. В рамках проекта готовится пятилетний план кадровой потребности, который будет ежегодно обновляться», — сказала Минькова.

Вениамин Кондратьев рассказал, что в регионе активно ведется строительство детских садов. По его словам, за последние 9 лет появилось 198 новых детсадов, до конца этого года построят еще 23, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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