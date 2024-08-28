Кондратьев: с 1 октября на Кубани проиндексируют зарплаты всем учителям

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев принял участие в краевом педсовете, который традиционно проводят в преддверии нового учебного года.

На педсовете обсудили развитие мер поддержки педагогов, которые должны помочь в решении проблемы дефицита кадров. По словам Вениамина Кондратьева, на сферу образования приходится четверть всех расходов консолидированного бюджета Кубани. В этом году на поддержку сферы образования направят почти 200 млрд рублей.

«Мы активно строим, модернизируем и оснащаем школы. Вопрос главный для нас: где взять качественных учителей? Чтобы не просто закрывать кадровый дефицит, а привлекать в учреждения одаренных и увлеченных своим делом профессионалов, расширяем систему мер поддержки. Нужно повышать уровень жизни учителей. Это специалисты, от которых зависит подготовка и в целом будущее наших детей», — отметил губернатор.

Вениамин Кондратьев также сообщил о том, что в крае третий год действует «социальная ипотека» в 1 млн рублей на первоначальный взнос, ее уже получили 787 учителей.

«Ежегодной стала выплата 5 тыс. рублей к началу учебного года — ее получат 39 тыс. человек. С этого года мерой смогут воспользоваться также педагогические работники детских садов. Кроме того, в октябре дополнительно проиндексируем зарплаты педагогов на 6,5% — это еще 3 тыс. рублей», — отметил глава региона.

Кроме того, на Кубани действует целый комплекс мер поддержки. За подготовку победителей и призеров Всероссийской олимпиады школьников наставникам выплачивают от 60 до 100 тыс. рублей. Подготовившие 100-балльников по ЕГЭ и победителей всероссийских олимпиад учителям выплачивают по 100 тыс. рублей. Премии по 350 и 500 тыс. получают призеры и победители всероссийских конкурсов профессионального мастерства.

Вице-губернатор Анна Минькова рассказала о преференциях для педагогов в отдельных муниципальных образованиях. По ее словам, мотивация педагогов во многом зависит от работы от власти на местах.

«Краснодар, Сочи, Новороссийск и Темрюкский район сделали поддержку учителей системной — ежегодно актуализируют и дополняют пакет новыми мерами помощи. К сожалению, не все районы относятся к поддержке учителей как к приоритетному вопросу. Тут необходима более активная позиция глав», — сказала замглавы региона.

В нескольких муниципалитетах учителям предоставляют служебное жилье или выплачивают компенсацию за аренду жилья. В Краснодаре и Новороссийске педагогам компенсируют ежемесячные платежи по ипотеке. В Темрюкском районе педагогам плюсом к краевой социальной ипотеке выплачивают 20% от стоимости купленного жилья. В 25 муниципалитетах действует единоразовая выплата от 3 до 100 тыс. рублей для вновь пришедших на работу учителей, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», дополнительную выплату к зарплате начнут получать учителя школ и воспитатели детских садов региона с 1 января 2025 года, сообщил глава Кубани Вениамин Кондратьев по итогам краевого педсовета.