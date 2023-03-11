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Мужчина выстрелил подростку в пах из пневматической винтовки в Краснодаре

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/muzhchina-vystrelil-podrostku-v-pah-iz-pnevmaticheskoj-vintovki-v-krasnodare
Мужчина выстрелил подростку в пах из пневматической винтовки в Краснодаре
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Инцидент произошел 10 марта в станице Казанской Кавказского района.

По предварительным данным, конфликт произошел из-за собаки — хозяин посчитал, что подростки, которые гуляли по улице, якобы дразнили его питомца. После перепалки с ними мужчина выстрелил в одного из подростков и попал ему в пах, сообщает KubMash.

В полиции сообщили, что сообщение о конфликте поступило в дежурную часть ОМВД России по Кавказскому району.

«Прибывшие на место сотрудники полиции установили, что между местными жителями произошел инцидент, в ходе которого 45-летний мужчина произвел выстрел, предположительно из пневматического оружия, в несовершеннолетнего», — рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

В ходе задержания мужчина оказал сопротивление.

«Предмет, конструктивно схожий с пневматическим оружием, изъят и направлен на экспертизу. В дальнейшем материалы будут переданы в следственные органы для принятия процессуального решения», — добавили в ведомстве.

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