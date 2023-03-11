Мужчина выстрелил подростку в пах из пневматической винтовки в Краснодаре
Инцидент произошел 10 марта в станице Казанской Кавказского района.
По предварительным данным, конфликт произошел из-за собаки — хозяин посчитал, что подростки, которые гуляли по улице, якобы дразнили его питомца. После перепалки с ними мужчина выстрелил в одного из подростков и попал ему в пах, сообщает KubMash.
В полиции сообщили, что сообщение о конфликте поступило в дежурную часть ОМВД России по Кавказскому району.
«Прибывшие на место сотрудники полиции установили, что между местными жителями произошел инцидент, в ходе которого 45-летний мужчина произвел выстрел, предположительно из пневматического оружия, в несовершеннолетнего», — рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.
В ходе задержания мужчина оказал сопротивление.
«Предмет, конструктивно схожий с пневматическим оружием, изъят и направлен на экспертизу. В дальнейшем материалы будут переданы в следственные органы для принятия процессуального решения», — добавили в ведомстве.
Читайте также: пьяный мужчина открыл стрельбу по больнице в Сочи, где находилась его бывшая жена.
- Выстрел в сердце: появились подробности ранения девочки на Кубани, которая полгода проходила с пулей в сонной артерии
- Российские отели с «все включено» будут предоставлять отечественное спиртное в неограниченных количествах
- Из-за взлома в эфире радиостанций Краснодарского края снова прозвучал фейк об угрозе воздушных ударов
- Пограничники начали проверять все суда, подходящие к Крымскому мосту
- Суд рассмотрит законность аренды земли под элитным ЖК возле Олимпийского парка в Сириусе
- Жительница Краснодарского края чуть не порезала охранника ножом за украденные водку и дезодорант