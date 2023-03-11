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По факту ранения подростка из пневматической винтовки в Краснодарском крае возбудили уголовное дело

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/po-faktu-raneniya-podrostka-iz-pnevmaticheskoj-vintovki-v-krasnodarskom-krae-vozbudili-ugolovnoe-delo
По факту ранения подростка из пневматической винтовки в Краснодарском крае возбудили уголовное дело
Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

Дело возбудили по статье «Хулиганство». В ближайшее время будет решен вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому.

По предварительным данным, вечером 8 марта 46-летний местный житель, будучи в состоянии алкогольного опьянения, на улице Ленина в станице Казанской встретил двух 16-летних подростков. В ходе выяснения отношений он выстрелил из пневматической винтовки в одного из них, а также нанес обоим удары по лицу.

В результате выстрела одного из подростков госпитализировали. После этого следственный отдел получил из органов полиции материалы проверки, возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ «Хулиганство». Расследование продолжается.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», по предварительным данным, конфликт произошел из-за собаки — хозяин посчитал, что подростки, которые гуляли по улице, якобы дразнили его питомца. Когда на место прибыли сотрудники полиции, в ходе задержания мужчина оказал сопротивление.

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