По факту ранения подростка из пневматической винтовки в Краснодарском крае возбудили уголовное дело

Дело возбудили по статье «Хулиганство». В ближайшее время будет решен вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому.

По предварительным данным, вечером 8 марта 46-летний местный житель, будучи в состоянии алкогольного опьянения, на улице Ленина в станице Казанской встретил двух 16-летних подростков. В ходе выяснения отношений он выстрелил из пневматической винтовки в одного из них, а также нанес обоим удары по лицу.

В результате выстрела одного из подростков госпитализировали. После этого следственный отдел получил из органов полиции материалы проверки, возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ «Хулиганство». Расследование продолжается.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», по предварительным данным, конфликт произошел из-за собаки — хозяин посчитал, что подростки, которые гуляли по улице, якобы дразнили его питомца. Когда на место прибыли сотрудники полиции, в ходе задержания мужчина оказал сопротивление.