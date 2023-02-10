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Пьяный мужчина открыл стрельбу по больнице в Сочи, где находилась его бывшая жена

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/pyanyj-muzhchina-otkryl-strelbu-po-bolnitse-v-sochi-gde-nahodilas-ego-byvshaya-zhena
Пьяный мужчина открыл стрельбу по больнице в Сочи, где находилась его бывшая жена
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Инцидент произошел в поселке Дагомыс. В результате происшествия никто не пострадал.

Местная жительница обратилась в полицию за помощью и рассказала, что после очередного конфликта с бывшим супругом она уехала из дома на работу в больницу. Однако мужчина подъехал к медучреждению и несколько раз выстрелил из ружья по аптечному пункту, где в тот момент находилась его бывшая жена, а затем скрылся. В результате стрельбы оказались повреждены окна помещения, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Полицейские вскоре прибыли на место происшествия. Они оперативно установили личность и местонахождение злоумышленника. Сотрудники полиции и Росгвардии задержали 39-летнего местного жителя в его доме. В тот момент мужчина был в состоянии опьянения. Он отказался проходить медосвидетельствование. На него составили административный протокол и доставили в отдел МВД.

Выяснилось, что после стрельбы по больнице мужчина выбросил свое охотничье ружье в лесополосе. Оружие уже нашли и отправили на экспертизу. Разрешения на хранение огнестрельного оружия у местного жителя не было.

На него возбудили уголовное дело за хулиганство. За это преступление ему грозит до 7 лет лишения свободы. Сейчас решается вопрос о мере пресечения для задержанного мужчины.

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