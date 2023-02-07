Четырех мужчин будут судить за драку и стрельбу в центре Белореченска
Происшествия
07.02.2023 11:33
Местным жителям в возрасте от 23 до 30 лет грозят сроки до 7 лет лишения свободы.
По данным следствия, возле сетевого магазина в центре Белореченска четверо мужчин грубо нарушали общественный порядок и вели себя агрессивно. На замечания окружающих они не реагировали и спровоцировали конфликт с группой незнакомых людей. В результате потасовки 30-летний мужчина дважды выстрелил в воздух из газового пистолета.
Нарушителей задержали. На них завели уголовное дело за хулиганство. Один из подозреваемых находится под подпиской о невыезде, еще трое — под домашним арестом, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Читайте также: стрелявшего около торгового центра в Ростове-на-Дону задержали в гостинице.
Популярные новости
- Под Новороссийском из-за непогоды остановилось движение на перевале Волчьи ворота
- Леопард-2 и Челленджер-2: сравниваем их с Т-72Б3 и Т-90М
- Бард народа — 85 лет Владимиру Высоцкому
- Водитель иномарки умер за рулем и врезался в дорожный знак в Краснодаре
- Краснодарский край отмечает девятилетие открытия ХХII Зимних Олимпийских игр в Сочи
- Будет новая мобилизация в 2023? Зачем увеличивают Вооруженные силы России