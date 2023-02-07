Четырех мужчин будут судить за драку и стрельбу в центре Белореченска

Местным жителям в возрасте от 23 до 30 лет грозят сроки до 7 лет лишения свободы.

По данным следствия, возле сетевого магазина в центре Белореченска четверо мужчин грубо нарушали общественный порядок и вели себя агрессивно. На замечания окружающих они не реагировали и спровоцировали конфликт с группой незнакомых людей. В результате потасовки 30-летний мужчина дважды выстрелил в воздух из газового пистолета.

Нарушителей задержали. На них завели уголовное дело за хулиганство. Один из подозреваемых находится под подпиской о невыезде, еще трое — под домашним арестом, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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