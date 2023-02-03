Стрелявшего около торгового центра в Ростове-на-Дону задержали в гостинице

Инцидент произошел днем 2 февраля возле торгового центра на пересечении улиц Малиновского и Еременко.

Подозреваемого в стрельбе около ТЦ задержали сотрудники УМВД России по Ростову-на-Дону при силовой поддержке бойцов спецподразделения «Гром» в одной из гостиниц города. Им оказался 50-летний житель Азова, бывший сотрудник торгового центра. У мужчины изъяли охотничье оружие.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело о хулиганстве. Решается вопрос о мере пресечения, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», неизвестный мужчина 2 февраля открыл стрельбу около торгового центра в Ростове-на-Дону. К моменту прибытия полицейских стрелявший скрылся на машине. В результате происшествия никто не пострадал.