Стрелявшего около торгового центра в Ростове-на-Дону задержали в гостинице
Происшествия
03.02.2023 09:21
Инцидент произошел днем 2 февраля возле торгового центра на пересечении улиц Малиновского и Еременко.
Подозреваемого в стрельбе около ТЦ задержали сотрудники УМВД России по Ростову-на-Дону при силовой поддержке бойцов спецподразделения «Гром» в одной из гостиниц города. Им оказался 50-летний житель Азова, бывший сотрудник торгового центра. У мужчины изъяли охотничье оружие.
По факту произошедшего возбудили уголовное дело о хулиганстве. Решается вопрос о мере пресечения, сообщает ТАСС.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», неизвестный мужчина 2 февраля открыл стрельбу около торгового центра в Ростове-на-Дону. К моменту прибытия полицейских стрелявший скрылся на машине. В результате происшествия никто не пострадал.
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