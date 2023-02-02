Неизвестный открыл стрельбу около торгового центра «Золотой Вавилон» в Ростове-на-Дону

Инцидент произошел днем 2 февраля возле торгового центра на пересечении улиц Малиновского и Еременко.

«Поступило сообщение о стрельбе возле одного из торговых центров города. К моменту прибытия полицейских стрелявший покинул место происшествия на автомобиле», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

В результате происшествия никто не пострадал. Правоохранители устанавливают личность нарушителя, чтобы задержать его, сообщает РИА «Новости».

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