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Неизвестный открыл стрельбу около торгового центра «Золотой Вавилон» в Ростове-на-Дону

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/neizvestnyj-otkryl-strelbu-okolo-torgovogo-tsentra-zolotoj-vavilon-v-rostove-na-donu
Неизвестный открыл стрельбу около торгового центра «Золотой Вавилон» в Ростове-на-Дону
Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

Инцидент произошел днем 2 февраля возле торгового центра на пересечении улиц Малиновского и Еременко.

«Поступило сообщение о стрельбе возле одного из торговых центров города. К моменту прибытия полицейских стрелявший покинул место происшествия на автомобиле», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

В результате происшествия никто не пострадал. Правоохранители устанавливают личность нарушителя, чтобы задержать его, сообщает РИА «Новости».

Читайте также: жители Успенского района открыли стрельбу из самодельного обреза на берегу Кубани. Звуки выстрелов со стороны реки Кубань в районе села Марьино в Успенском районе услышали местные жители. Они обратились в полицию.

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