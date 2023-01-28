Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Жители Успенского района открыли стрельбу из самодельного обреза на берегу Кубани

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/zhiteli-armavira-otkryli-strelbu-iz-samodelnogo-obreza-na-beregu-kubani
Жители Успенского района открыли стрельбу из самодельного обреза на берегу Кубани
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Звуки выстрелов со стороны реки Кубань в районе села Марьино в Успенском районе услышали местные жители. Они обратились в полицию.

Прибыв на место, полицейские задержали двух мужчин. В автомобиле одного из них, 30-летнего местного жителя, они обнаружили самодельный обрез, являющийся огнестрельным оружием. Мужчина пояснил, что обрез достался ему в наследство от умершего родственника.

На подозреваемого завели уголовное дело. За незаконное приобретение и хранение оружия ему грозит до четырех лет лишения свободы. ОН находится под подпиской о невыезде, сообщает пресс-служба ГУ МВД РОссии по Краснодарскому краю.

Читайте также: в мужчину выстрелили из травмата во время семейного конфликта в Темрюкском районе.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
В Новороссийске завели дело на педагога, проводившего откровенные фотосессии с учеником
В Новороссийске завели дело на педагога, проводившего откровенные фотосессии с учеником
Ледяной дождь, мокрый снег и гололед ожидаются на выходные в Краснодарском крае
Ледяной дождь, мокрый снег и гололед ожидаются на выходные в Краснодарском крае
Тело подростка нашли на дне Черного моря в Анапе
Тело подростка нашли на дне Черного моря в Анапе
Стрелков ответил Пригожину и Рогозину на призывы приехать в Донбасс
Стрелков ответил Пригожину и Рогозину на призывы приехать в Донбасс
В Краснодаре на сотрудников стройфирмы завели дело о коммерческом подкупе, связанном с достройкой проблемных ЖК
В Краснодаре на сотрудников стройфирмы завели дело о коммерческом подкупе, связанном с достройкой проблемных ЖК
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Бард народа — 85 лет Владимиру Высоцкому
  2. Леопард-2 и Челленджер-2: сравниваем их с Т-72Б3 и Т-90М
  3. Белореченский и Полтавский полигоны ТБО: выученные уроки
  4. Стрелков ответил Пригожину и Рогозину на призывы приехать в Донбасс
  5. Мужчина трижды выстрелил в голову знакомому из-за земельного спора в Адыгее
  6. Будет новая мобилизация в 2023? Зачем увеличивают Вооруженные силы России
Прямой эфир
Мы в соцсетях