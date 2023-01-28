Жители Успенского района открыли стрельбу из самодельного обреза на берегу Кубани
Происшествия
28.01.2023 11:06
Звуки выстрелов со стороны реки Кубань в районе села Марьино в Успенском районе услышали местные жители. Они обратились в полицию.
Прибыв на место, полицейские задержали двух мужчин. В автомобиле одного из них, 30-летнего местного жителя, они обнаружили самодельный обрез, являющийся огнестрельным оружием. Мужчина пояснил, что обрез достался ему в наследство от умершего родственника.
На подозреваемого завели уголовное дело. За незаконное приобретение и хранение оружия ему грозит до четырех лет лишения свободы. ОН находится под подпиской о невыезде, сообщает пресс-служба ГУ МВД РОссии по Краснодарскому краю.
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