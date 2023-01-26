В мужчину выстрелили из травмата во время семейного конфликта в Темрюкском районе

Это произошло 25 января в хуторе Белом. В обстоятельствах произошедшего разбираются правоохранители.

Женщина рассказала в соцсетях, что в октябре прошлого года она сбежала с тремя детьми от своего мужа из-за того, что он избивал ее. По ее словам, бывший супруг обманным путем в декабре забрал у нее детей. А 25 января в Темрюкском районе у них должен был состояться суд о расторжении брака, но его отменили.

Бывший муж с родственниками выследил автомобиль, на котором ехала женщина, и перегородил дорогу. Ее отец вышел из машины, и в этот момент в него четыре раза выстрелили из травматического пистолета и начали избивать.

Пострадавший мужчина с множественными травмами находится в больнице.

«Сотрудниками полиции проводится разбирательство по факту конфликта в хуторе Белом, в результате которого один из участников получил травмы. Все участники инцидента установлены», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

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