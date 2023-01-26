Мужчина случайно выстрелил себе в сердце из обреза в Краснодаре
Инцидент произошел накануне в одном из частных домов на улице Песчаной.
В полицию Краснодара поступила информация, что в одну из больниц города доставили 61-летнего пациента с огнестрельным ранением.
«В настоящее время материал зарегистрирован, проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося. Оружие изъяли на экспертизу», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.
По информации Telegram-канала Kub Mash, пожилой мужчина выстрелил себе в область сердца, когда чистил обрез. Он нарушил технику безопасности при чистке оружия, не убедившись в том, что оно не заряжено.
Получив ранение, мужчина не спешил вызывать медиков, потому что был уверен, что они не смогут попасть к нему в дом. Его отвезли в реанимацию в тяжелом состоянии.
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