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Мужчина случайно выстрелил себе в сердце из обреза в Краснодаре

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/muzhchina-sluchajno-vystrelil-sebe-v-serdtse-iz-obreza-v-krasnodare
Мужчина случайно выстрелил себе в сердце из обреза в Краснодаре
Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

Инцидент произошел накануне в одном из частных домов на улице Песчаной.

В полицию Краснодара поступила информация, что в одну из больниц города доставили 61-летнего пациента с огнестрельным ранением.

«В настоящее время материал зарегистрирован, проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося. Оружие изъяли на экспертизу», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

По информации Telegram-канала Kub Mash, пожилой мужчина выстрелил себе в область сердца, когда чистил обрез. Он нарушил технику безопасности при чистке оружия, не убедившись в том, что оно не заряжено.

Получив ранение, мужчина не спешил вызывать медиков, потому что был уверен, что они не смогут попасть к нему в дом. Его отвезли в реанимацию в тяжелом состоянии.

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