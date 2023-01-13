Житель Сочи выстрелил в соседа из ружья за замечание о дрифте по ночам

Инцидент произошел в СНТ «Горный сад». По словам жителей поселка, мужчина по ночам неоднократно нарушал покой соседей ревом мотора.

Один из жителей высказал соседу претензии и попросил прекратить ночные гонки. На следующий день тот пришел с ружьем и выстрелил в мужчину. Пуля прошла мимо, а стрелок скрылся. Потерпевший обратился в полицию.

«По данному факту зарегистрировано сообщение в дежурной части УВД по городу Сочи. В настоящее время полицейские проводят комплекс мероприятий по установлению обстоятельств случившегося и задержанию злоумышленника», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

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