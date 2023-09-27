Мужчина обжигал электропровода и едва не устроил пожар в лесу под Новороссийском

В полицию села Мысхако 27 сентября позвонили местные жители и сообщили о том, что в лесу за полем неизвестный развел огонь.

Из-за сильного ветра огонь начал распространяется в сторону леса. Благодаря полицейским, пожарным и местным жителям возгорания удалось избежать.

Полицейские обследовали близлежащий район и опросили очевидцев. Установили, что костер в лесу развел 35-летний неоднократно судимый местный житель. Мужчину доставили в отдел полиции. Предварительно установлено, что злоумышленник занимался в поле обжигом медных проводов, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В отношении мужчины составили административный протокол о мелком хулиганстве. По факту произошедшего проводится проверка.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», крупный лесной пожар на Маркотхском хребте, в результате которого выгорело около 118 га леса, начался днем 29 августа из-за местного жителя, который оголял провода и сжигал изоляцию, чем спровоцировал возгорание сухой травы. Подозреваемого задержала полиция. Пожар начался на приусадебном участке мужчины и перекинулся на земли лесного фонда. Подозреваемый признал свою вину.