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Мужчина бросился в воду, спасая провалившуюся под лед собаку в Новороссийске. Видео

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/muzhchina-brosilsya-v-vodu-spasaya-provalivshuyusya-pod-led-sobaku-v-novorossijske-video
Мужчина бросился в воду, спасая провалившуюся под лед собаку в Новороссийске. Видео

Инцидент произошел на пляже на Суджукской косе утром 13 января.

По словам очевидцев, женщина гуляла с собакой на пляже. Животное выбежало на лед и в нескольких метрах от берега провалилось. Один из отдыхающих бросился собаке на помощь. Он разломал лед, прыгнул в воду и вытолкнул пса.

Выбираясь на берег, мужчина сильно поранился ледяными обломками.

«Будьте осторожны, не пускайте ваших собак на лед — ледовое покрытие с каждым днем тает и становится тоньше. Неравнодушного человека может не оказаться рядом. По словам очевидцев, еще две женщины этим утром спасали своих собак из воды в районе пляжа Алексино», — написала активистка Екатерина Сербина во «ВКонтакте».

Она предположила, что спасителем собаки стал Михаил Гильманов, серебряный призер чемпионата России по самбо.

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