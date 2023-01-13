Мужчина бросился в воду, спасая провалившуюся под лед собаку в Новороссийске. Видео
Инцидент произошел на пляже на Суджукской косе утром 13 января.
По словам очевидцев, женщина гуляла с собакой на пляже. Животное выбежало на лед и в нескольких метрах от берега провалилось. Один из отдыхающих бросился собаке на помощь. Он разломал лед, прыгнул в воду и вытолкнул пса.
Выбираясь на берег, мужчина сильно поранился ледяными обломками.
«Будьте осторожны, не пускайте ваших собак на лед — ледовое покрытие с каждым днем тает и становится тоньше. Неравнодушного человека может не оказаться рядом. По словам очевидцев, еще две женщины этим утром спасали своих собак из воды в районе пляжа Алексино», — написала активистка Екатерина Сербина во «ВКонтакте».
Она предположила, что спасителем собаки стал Михаил Гильманов, серебряный призер чемпионата России по самбо.
Читайте также: спасатели вытащили кавказскую овчарку из колодца и вернули хозяину в Новороссийске.
- Взять пулемет вызвался сам: Вадим Захарченко — солдат огня, разведчик жизни
- Охотник, угрожавший ружьем егерю в Калининском районе, отделался условным сроком
- Единственная дочь Элвиса Пресли умерла в 54 года
- ФАС оштрафовала «Эвалар» за рекламу препарата «Гинкоум»
- В Роскачестве рассказали, как правильно выбрасывать живую новогоднюю елку
- «Бейтар» арендовал защитника «Краснодара» Сергея Бородина