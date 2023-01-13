Услышал зов о помощи: самбист Гильманов рассказал подробности спасения собаки в Новороссийске

Новость о мужчине, спасшем в Новороссийске провалившуюся под лед собаку, распространилась 13 января. Героем оказался серебряный призер чемпионата России по самбо Михаил Гильманов.

Спортсмен рассказал интернет-порталу «Кубань 24», что на пляж на Суджукской косе он приходит каждое утро, чтобы закаляться.

«Я каждое утро купаюсь на косе в Новороссийске, закаляюсь. Сегодня утром также пришел, чтобы сделать зарядку. Услышал зов о помощи, прибежал и помог», — сказал Гильманов.

Он пояснил, что накануне видел эту же собаку, бегающую по льду.

«Сегодня, видимо, лед подтаял, хозяйка не рассчитала, отпустила собаку, и та провалилась. Американский стафф, по-моему. Собака потом ко мне еще подошла, потерлась об меня, понюхала… Я в 50 метрах от них уже был, она всех бросила, прибежала ко мне, понюхала одежду, меня и побежала обратно к хозяйке», — рассказал он.

По словам спортсмена, после появления новости о спасении собаки в СМИ и соцсетях, ему буквально оборвали телефон.

«И дочка позвонила, и друзья, кто только ни написал. И знакомые, и не знакомые — все», — поделился Гильманов.

На вопрос о полученных во время спасения травмах самбист ответил, что они не серьезные.

Михаил Гильманов является мастером спорта по самбо, дзюдо, боевому самбо и рукопашному бою. В последнее время выступает только по боевому самбо. В 2021 году стал серебряным призером России, в прошлом году выиграл Кубок губернатора Краснодарского края. В чемпионате России по боевому самбо, который пройдет в феврале, спортсмен свое участие пока не подтвердил.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», чтобы помочь провалившейся в воду собаке, мужчина разломал лед, прыгнул в воду и вытолкнул пса. Выбираясь на берег, он поранился ледяными обломками.