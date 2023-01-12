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Спасатели вытащили кавказскую овчарку из колодца и вернули хозяину в Новороссийске

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/spasateli-vytashhili-kavkazskuyu-ovcharku-iz-kolodtsa-i-vernuli-hozyainu-v-novorossijske
Спасатели вытащили кавказскую овчарку из колодца и вернули хозяину в Новороссийске
Фото t.me/alekseioderov

Кавказская овчарка провалилась в колодец с водой на улице Агатовой вечером 12 января. Самостоятельно выбраться она не смогла, а очевидцы не могли помочь, так как боялись ее.

На помощь вызвали спасателей. Прибыв на место, сотрудники службы спасения, в том числе кинолог с многолетним опытом работы, вытащили животное из колодца.

«При помощи «удавки» и смекалки вытащили пса, затем нашли хозяина и передали овчарку. Он долго благодарил спасателей за работу», — написал начальник муниципальной «Службы спасения» Новороссийска Алексей Одеров в Telegram.

Читайте также: спасатели помогли выбраться собаке, упавшей в 9-метровый колодец в Мостовском районе.

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