Спасатели вытащили кавказскую овчарку из колодца и вернули хозяину в Новороссийске
Происшествия
12.01.2023 21:04
Кавказская овчарка провалилась в колодец с водой на улице Агатовой вечером 12 января. Самостоятельно выбраться она не смогла, а очевидцы не могли помочь, так как боялись ее.
На помощь вызвали спасателей. Прибыв на место, сотрудники службы спасения, в том числе кинолог с многолетним опытом работы, вытащили животное из колодца.
«При помощи «удавки» и смекалки вытащили пса, затем нашли хозяина и передали овчарку. Он долго благодарил спасателей за работу», — написал начальник муниципальной «Службы спасения» Новороссийска Алексей Одеров в Telegram.
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