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Спасатели помогли выбраться собаке, упавшей в 9-метровый колодец в Мостовском районе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/spasateli-pomogli-vybratsya-sobake-upavshej-v-9-metrovyj-kolodets-v-mostovskom-rajone
Спасатели помогли выбраться собаке, упавшей в 9-метровый колодец в Мостовском районе
Фото пресс-службы "Кубань-СПАС"

Жители станицы Андрюки днем 28 декабря заметили, что в колодец провалилась собака. Они не смогли ей помочь самостоятельно и обратились за помощью в службу спасения.

На место незамедлительно прибыли спасатели. Они спустились в 9-метровый колодец при помощи альпинистского снаряжения и подняли пса на поверхность.

В результате падения с высоты животное не пострадало. Собаку благополучно передали хозяевам, сообщает пресс-служба «Кубань-СПАС».

Читайте также: в Северском районе спасатели освободили собаку, застрявшую между прутьев забора. Инцидент произошел 6 декабря на улице Таманской в станице Северской.

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