Спасатели помогли выбраться собаке, упавшей в 9-метровый колодец в Мостовском районе
Происшествия
29.12.2022 12:57
Жители станицы Андрюки днем 28 декабря заметили, что в колодец провалилась собака. Они не смогли ей помочь самостоятельно и обратились за помощью в службу спасения.
На место незамедлительно прибыли спасатели. Они спустились в 9-метровый колодец при помощи альпинистского снаряжения и подняли пса на поверхность.
В результате падения с высоты животное не пострадало. Собаку благополучно передали хозяевам, сообщает пресс-служба «Кубань-СПАС».
Читайте также: в Северском районе спасатели освободили собаку, застрявшую между прутьев забора. Инцидент произошел 6 декабря на улице Таманской в станице Северской.
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