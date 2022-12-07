В Северском районе спасатели освободили собаку, застрявшую между прутьев забора
Происшествия
07.12.2022 08:27
Инцидент произошел 6 декабря на улице Таманской в станице Северской.
Спасатели муниципального аварийно-спасательного отряда 6 декабря выехали на расчистку русла речки в районе садоводческого товарищества «Отдых».
«Но и в Северской им нашлась работа — на улице Таманской между прутьев в ограде застрял пес. Бедолагу вытащили», — написал в своем Telegram-канале глава Северского района Андрей Дорошевский.
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