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В Краснодаре спасатели вытащили из горящего дома собаку, запертую в вольере

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-spasateli-vytashhili-iz-goryashhego-doma-sobaku-zapertuyu-v-volere
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

Во Всемирный день домашних животных, который отмечается 30 ноября, спасатели МЧС Краснодарского края рассказали о случае, произошедшем в конце октября.

В одном из частных домов поселка Знаменского 24 октября случился пожар. К приезду пожарных дом был объят пламенем, из окон шел густой дым. На улице стояла хозяйка, которая стала умолять спасателей вывести из дома ее пса. Животное осталось на втором этаже в вольере.

Как только пожарные ликвидировали угрозу распространения огня, они сразу отправились на поиски питомца. Его нашли обездвиженным, без признаков жизни. Начали проводить реанимацию, надели собаке дыхательную маску, растерли пса.

«Признаки жизни проявились не сразу. После того, как мы стали понемногу убирать маску, было замечено, как животное двигает носом и пытается забраться поближе к кислороду. Немного позже собака стала более активно дышать. У нее открылись глаза, и она стала с любопытством смотреть, что вокруг происходит. Таким образом, реанимация была проведена успешно», — рассказал помощник начальника караула 55 пожарно-спасательной части Краснодара Виталий Афанасьев.

Сейчас собака находится дома и чувствует себя хорошо, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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