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В Краснодарском крае пекинесы спасли хозяев от гибели при пожаре

Происшествия
25.11.2022 12:53
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-pekinesy-spasli-hozyaev-ot-gibeli-pri-pozhare
Видео пресс-службы ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю

Пожар в частном жилом доме на улице Пушкина в станице Ленинградской произошел в один из ноябрьских дней около полуночи.

Когда начался пожар, члены семьи спали. В доме живут две собаки породы пекинес. Они увидели в окно огонь, начали выть и разбудили хозяев. Оказалось, что загорелись припаркованные в нескольких метрах у дома машины. Хозяин вышел на улицу и начал их тушить.

В этот момент округу патрулировали сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии. Проезжая по улице, они заметили раскрытые во двор ворота и мужчину, который пытался потушить горящие автомобили. Старший прапорщик полиции Никита Карась и младший сержант полиции Андрей Сенник поспешили на помощь. Они сообщили о пожаре в МЧС, после этого эвакуировали жильцов и собак из дома. Автомобиль вытолкали за ворота. С помощью огнетушителя они сбили пламя, а также ликвидировали открытое горение второй легковой автомашины, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.

Мужчина поблагодарил росгвардейцев за помощь. По решению начальника ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю за грамотные и своевременные действия сотрудники вневедомственной охраны будут поощрены.

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