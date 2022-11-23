В Краснодаре хулиган залез в центр детского творчества, разгромил рециркулятор воздуха и заснул

Фото пресс-службы ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии утром получили сигнал тревоги из центра детского творчества в Карасунском округе.

Кнопку тревожной сигнализации нажал охранник центра, когда в одном из учебных классов обнаружил спящего мужчину. Тот по виду был пьян. Позже выяснилось, что нарушитель отжал пластиковое окно на первом этаже здания и проник в учебную аудиторию. Повредил там оконные жалюзи и рециркулятор воздуха, а потом заснул.

Сотрудники Росгвардии задержали злоумышленника. Им оказался 21-летний местный житель. Его передали полицейским для дальнейшего разбирательства, сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.

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