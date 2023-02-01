Mustang столкнулся с маршруткой в Сочи, пострадали два человека

ДТП произошло 1 февраля около 21:00 на улице Донской.

Об аварии в соцсетях сообщили очевидцы. На кадрах видно, что столкнулись Mustang и пассажирский автобус. Легковой автомобиль сильно поврежден, людей зажало в салоне.

На месте работают спасатели, скорая помощь и сотрудники ГИБДД. Информация о произошедшем уточняется.

По предварительным данным, в результате аварии пострадали два человека в легковом авто, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе отдела пропаганды БДД ОГИБДД УВД Сочи.

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