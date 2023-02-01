Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Mustang столкнулся с маршруткой в Сочи, пострадали два человека

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/mustang-stolknulsya-s-marshrutkoj-v-sochi-postradali-dva-cheloveka
Видео t.me/chp_sochi

ДТП произошло 1 февраля около 21:00 на улице Донской.

Об аварии в соцсетях сообщили очевидцы. На кадрах видно, что столкнулись Mustang и пассажирский автобус. Легковой автомобиль сильно поврежден, людей зажало в салоне.

На месте работают спасатели, скорая помощь и сотрудники ГИБДД. Информация о произошедшем уточняется.

По предварительным данным, в результате аварии пострадали два человека в легковом авто, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе отдела пропаганды БДД ОГИБДД УВД Сочи.

Читайте также: подросток без водительских прав протаранил автобус в Краснодаре.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Проезд по трассе М-4 «Дон» на участке дальнего западного обхода Краснодара будет платным
Проезд по трассе М-4 «Дон» на участке дальнего западного обхода Краснодара будет платным
Кубанские участники СВО выступили против концерта Александра Реввы в Краснодаре
Кубанские участники СВО выступили против концерта Александра Реввы в Краснодаре
СВОи люди: кто из известных россиян участвует в спецоперации на Украине
СВОи люди: кто из известных россиян участвует в спецоперации на Украине
Жителей Кубани и Адыгеи предупредили о начале военных учений на полигоне в Молькино
Жителей Кубани и Адыгеи предупредили о начале военных учений на полигоне в Молькино
Пьяная семейная пара в ресторане выкрикивала украинские лозунги в Краснодаре
Пьяная семейная пара в ресторане выкрикивала украинские лозунги в Краснодаре
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Двух подозреваемых в попытке заказать убийство пристава в Анапе заключили под стражу
  2. Леопард-2 и Челленджер-2: сравниваем их с Т-72Б3 и Т-90М
  3. Бард народа — 85 лет Владимиру Высоцкому
  4. Житель Каневского района получил 15 лет колонии за двойное убийство, изготовление и хранение взрывчатки
  5. Два вида яда нашли в крови собак, погибших в СНТ на Ростовском шоссе в Краснодаре
  6. Будет новая мобилизация в 2023? Зачем увеличивают Вооруженные силы России
Прямой эфир
Мы в соцсетях