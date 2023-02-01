Подросток без водительских прав протаранил автобус в Краснодаре

Авария произошла 31 января около 20:00 на улице Красных Партизан.

По предварительным данным, 17-летний парень управлял автомобилем ВАЗ-2107, не имея водительского удостоверения. Он не справился с управлением и врезался в стоящий автобус ПАЗ.

В результате ДТП пострадал 18-летний пассажир «семерки». Его госпитализировали с травмами. Материалы по данному факту направили на комиссию по делам несовершеннолетних, сообщает Госавтоинспекция Кубани в Telegram.

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