Подросток без водительских прав протаранил автобус в Краснодаре
Происшествия
01.02.2023 12:08
Авария произошла 31 января около 20:00 на улице Красных Партизан.
По предварительным данным, 17-летний парень управлял автомобилем ВАЗ-2107, не имея водительского удостоверения. Он не справился с управлением и врезался в стоящий автобус ПАЗ.
В результате ДТП пострадал 18-летний пассажир «семерки». Его госпитализировали с травмами. Материалы по данному факту направили на комиссию по делам несовершеннолетних, сообщает Госавтоинспекция Кубани в Telegram.
Читайте также: водитель фуры пострадал в ДТП с цистерной и «Газелью» в Славянском районе. ДТП произошло 31 января около 13:00 на трассе Краснодар — Славянск-на-Кубани — Темрюк в районе 101 км.
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