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Водитель фуры пострадал в ДТП с цистерной и «Газелью» в Славянском районе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/voditel-postradal-v-dtp-s-dvumya-gruzovikami-i-gazelyu-v-slavyanskom-rajone
Водитель фуры пострадал в ДТП с цистерной и «Газелью» в Славянском районе
Фото отдела пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю

ДТП произошло 31 января около 13:00 на трассе Краснодар — Славянск-на-Кубани — Темрюк в районе 101 км.

По предварительным данным, водитель фуры MAN не выбрал безопасную дистанцию до идущего впереди грузовика Volvo с цистерной и врезался в него.

От удара Volvo по инерции продолжил движение и в свою очередь столкнулся с «Газелью», двигавшейся в попутном направлении, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В результате аварии травмы получил водитель автомобиля MAN. Его доставили в больницу Славянского района.

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