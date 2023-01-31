Водитель фуры пострадал в ДТП с цистерной и «Газелью» в Славянском районе
Происшествия
31.01.2023 17:45
ДТП произошло 31 января около 13:00 на трассе Краснодар — Славянск-на-Кубани — Темрюк в районе 101 км.
По предварительным данным, водитель фуры MAN не выбрал безопасную дистанцию до идущего впереди грузовика Volvo с цистерной и врезался в него.
От удара Volvo по инерции продолжил движение и в свою очередь столкнулся с «Газелью», двигавшейся в попутном направлении, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
В результате аварии травмы получил водитель автомобиля MAN. Его доставили в больницу Славянского района.
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