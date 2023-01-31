Водитель фуры пострадал в ДТП с цистерной и «Газелью» в Славянском районе

ДТП произошло 31 января около 13:00 на трассе Краснодар — Славянск-на-Кубани — Темрюк в районе 101 км.

По предварительным данным, водитель фуры MAN не выбрал безопасную дистанцию до идущего впереди грузовика Volvo с цистерной и врезался в него.

От удара Volvo по инерции продолжил движение и в свою очередь столкнулся с «Газелью», двигавшейся в попутном направлении, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В результате аварии травмы получил водитель автомобиля MAN. Его доставили в больницу Славянского района.

Читайте также: из-за ДТП на перевале «Волчьи ворота» затруднено движение в сторону Новороссийска.