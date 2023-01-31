Из-за ДТП на перевале «Волчьи ворота» затруднено движение в сторону Новороссийска
Происшествия
31.01.2023 12:46
Авария произошла 31 января около 11:00 н 12 км федеральной автодороги Новороссийск — Керчь в районе перевала «Волчьи ворота». На дороге столкнулись несколько автомобилей.
«Въезд в город Новороссийск затруднен. В ДТП пострадавших или получивших травм нет. В настоящий момент проводится уборка техники», — сообщает Госавтоинспекция Кубани в Telegram.
Столкнувшиеся автомобили перегородили проезд на дороге. Из-за аварии на «Волчьих воротах» пробка со стороны поселка Верхнебаканского растянулась на 6,5 км. Также затруднено движение со стороны хутора Убых.
Читайте также: грузовик с мусором опрокинулся на трассе в Новороссийске. ДТП произошло 30 января около 14:00 на трассе М-4 «Дон» в сторону Геленджика.
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