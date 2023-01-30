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Грузовик с мусором опрокинулся на трассе в Новороссийске

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/gruzovik-s-musorom-oprokinulsya-na-trasse-v-novorossijske
Грузовик с мусором опрокинулся на трассе в Новороссийске
Фото t.me/gibdd_nvrsk

ДТП произошло 30 января около 14:00 на трассе М-4 «Дон» в сторону Геленджика.

В связи с опрокидыванием спецтранспорта на дороге затруднен проезд автомобилей. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции Новороссийска.

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