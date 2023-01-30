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Выехал на встречную: 82-летний водитель «Лады» погиб в столкновении с грузовиком в Сочи

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/vyehal-na-vstrechnuyu-82-letnij-voditel-lady-pogib-v-stolknovenii-s-gruzovikom-v-sochi
Выехал на встречную: 82-летний водитель «Лады» погиб в столкновении с грузовиком в Сочи
Фото t.me/spasenie_sochi

LADA Kalina и грузовик марки Mercedes столкнулись 29 января на трассе в районе села Волконка в Лазаревском районе.

Водитель легковушки погиб на месте, его тело было заблокировано в салоне. Прибывшие на место спасатели при помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента вытащили его из разбитой машины, сообщает пресс-служба МКУ «Служба спасения Сочи» в Telegram.

«По предварительным данным, 82-летний мужчина на LADA Kalina выехал на встречную полосу и столкнулся с большегрузом. Сотрудники ГИБДД выясняют причины произошедшего», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в в отделе по пропаганде БДД ОГИБДД УВД по Сочи.

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