Труп между эвакуатором и внедорожником: обстоятельства смертельного ДТП выясняют в Сочи

Тело мужчины, зажатое между внедорожником и эвакуатором, обнаружили днем 28 января на улице Дорога на Большой Ахун возле дома № 4/99. На место вызвали экстренные службы.

Сотрудники службы спасения Сочи совместно с коллегами из ЮРПСО в присутствии полицейских извлекли погибшего.

Полиция выясняет обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба МКУ «Служба спасения Сочи» в Telegram.

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