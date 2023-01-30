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Труп между эвакуатором и внедорожником: обстоятельства смертельного ДТП выясняют в Сочи

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/trup-mezhdu-evakuatorom-i-vnedorozhnikom-obstoyatelstva-smertelnogo-dtp-vyyasnyayut-v-sochi
Труп между эвакуатором и внедорожником: обстоятельства смертельного ДТП выясняют в Сочи
Фото t.me/spasenie_sochi

Тело мужчины, зажатое между внедорожником и эвакуатором, обнаружили днем 28 января на улице Дорога на Большой Ахун возле дома № 4/99. На место вызвали экстренные службы.

Сотрудники службы спасения Сочи совместно с коллегами из ЮРПСО  в присутствии полицейских извлекли погибшего.

Полиция выясняет обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба МКУ «Служба спасения Сочи» в Telegram.

Читайте также: полицейский сбил мужчину на пешеходном переходе и скрылся с места ДТП в Краснодарском крае.

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