Труп между эвакуатором и внедорожником: обстоятельства смертельного ДТП выясняют в Сочи
Происшествия
30.01.2023 09:57
Тело мужчины, зажатое между внедорожником и эвакуатором, обнаружили днем 28 января на улице Дорога на Большой Ахун возле дома № 4/99. На место вызвали экстренные службы.
Сотрудники службы спасения Сочи совместно с коллегами из ЮРПСО в присутствии полицейских извлекли погибшего.
Полиция выясняет обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба МКУ «Служба спасения Сочи» в Telegram.
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