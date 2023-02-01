Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Стали известны подробности ДТП с маршруткой и автомобилем Mustang в Сочи

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/stali-izvestny-podrobnosti-dtp-s-marshrutkoj-i-avtomobilem-mustang-v-sochi
Стали известны подробности ДТП с маршруткой и автомобилем Mustang в Сочи
Фото t.me/sochitypical

Авария произошла 1 февраля около 20:35 на улице Донской в Сочи.

За рулем Ford Mustang ехал 38-летний мужчина. Машина двигалась по улице Донской со стороны Мамайки в сторону Краснодарского кольца. Водитель не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где влетел в рейсовый автобус № 81.

По предварительным данным, в результате ДТП пострадали водитель и пассажир легковушки. Они госпитализированы. Еще трем пассажирам автобуса потребовался осмотр медиков, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды БДД ОГИБДД УВД Сочи.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», по словам очевидцев, людей зажало в салоне легкового автомобиля.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Проезд по трассе М-4 «Дон» на участке дальнего западного обхода Краснодара будет платным
Проезд по трассе М-4 «Дон» на участке дальнего западного обхода Краснодара будет платным
Кубанские участники СВО выступили против концерта Александра Реввы в Краснодаре
Кубанские участники СВО выступили против концерта Александра Реввы в Краснодаре
СВОи люди: кто из известных россиян участвует в спецоперации на Украине
СВОи люди: кто из известных россиян участвует в спецоперации на Украине
Жителей Кубани и Адыгеи предупредили о начале военных учений на полигоне в Молькино
Жителей Кубани и Адыгеи предупредили о начале военных учений на полигоне в Молькино
Пьяная семейная пара в ресторане выкрикивала украинские лозунги в Краснодаре
Пьяная семейная пара в ресторане выкрикивала украинские лозунги в Краснодаре
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. В Анапе заключили под стражу третьего подозреваемого в попытке заказать убийство пристава
  2. Леопард-2 и Челленджер-2: сравниваем их с Т-72Б3 и Т-90М
  3. Бард народа — 85 лет Владимиру Высоцкому
  4. Житель Каневского района получил 15 лет колонии за двойное убийство, изготовление и хранение взрывчатки
  5. Два вида яда нашли в крови собак, погибших в СНТ на Ростовском шоссе в Краснодаре
  6. Будет новая мобилизация в 2023? Зачем увеличивают Вооруженные силы России
Прямой эфир
Мы в соцсетях