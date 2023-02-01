Стали известны подробности ДТП с маршруткой и автомобилем Mustang в Сочи

Авария произошла 1 февраля около 20:35 на улице Донской в Сочи.

За рулем Ford Mustang ехал 38-летний мужчина. Машина двигалась по улице Донской со стороны Мамайки в сторону Краснодарского кольца. Водитель не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где влетел в рейсовый автобус № 81.

По предварительным данным, в результате ДТП пострадали водитель и пассажир легковушки. Они госпитализированы. Еще трем пассажирам автобуса потребовался осмотр медиков, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды БДД ОГИБДД УВД Сочи.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», по словам очевидцев, людей зажало в салоне легкового автомобиля.