Стали известны подробности ДТП с маршруткой и автомобилем Mustang в Сочи
Происшествия
01.02.2023 22:21
Авария произошла 1 февраля около 20:35 на улице Донской в Сочи.
За рулем Ford Mustang ехал 38-летний мужчина. Машина двигалась по улице Донской со стороны Мамайки в сторону Краснодарского кольца. Водитель не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где влетел в рейсовый автобус № 81.
По предварительным данным, в результате ДТП пострадали водитель и пассажир легковушки. Они госпитализированы. Еще трем пассажирам автобуса потребовался осмотр медиков, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды БДД ОГИБДД УВД Сочи.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», по словам очевидцев, людей зажало в салоне легкового автомобиля.
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