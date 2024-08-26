Мусорный полигон третий раз за лето загорелся в Усть-Лабинском районе

О новом возгорании мусорного полигона вечером 26 августа сообщил глава Усть-Лабинского района Станислав Гайнюченко. Он предположил, что причиной пожара может быть поджог.

Глава муниципалитета выложил в Telegram видео, запечатлевшее горение мусора и сильное задымление. По его словам, на месте работает техника, ведется тушение возгорания. Также он сообщил, что на ночь работы по ликвидации пожара приостановят. Возобновить планируют рано утром — с 5:00.

«По сведению арендатора и администратора полигона, мы понимаем, что свалку кто-то поджигает умышленно. Просим всех, кто обладает какой-либо информацией сообщить мне лично», — сказал Гайнюченко.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», мусорный полигон в Усть-Лабинском районе горит уже третий раз за лето. Первый пожар случился утром 9 июля. Предварительно, причиной возгорания стала сильная жара. Второй пожар произошел днем 19 августа.