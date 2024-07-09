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Из-за сильной жары загорелся мусорный полигон под Усть-Лабинском

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/iz-za-silnoj-zhary-zagorelsya-musornyj-poligon-pod-ust-labinskom
Из-за сильной жары загорелся мусорный полигон под Усть-Лабинском
Фото газеты "Сельская новь"

Возгорание произошло утром 9 июля на полигоне твердых коммунальных отходов около поселка Двубратского.

В пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю уточнили, что на полигоне произошло тление на площади 70 кв. метров.

Предварительно, возгорание на мусорной свалке случилось из-за сильной жары. Сейчас там работают спасатели и спецтехника. На месте происшествия дежурят профильные специалисты, пишет газета «Сельская новь».

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