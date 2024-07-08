На Кубани во время двух пожаров огонь уничтожил более 8 гектаров леса

За сутки в Краснодарском крае произошло два крупных пожара — в бухте Инал Туапсинского района и у Голубой бездны под Геленджиком. На месте ЧП работали корреспонденты «Кубань 24» Анастасия Назаренко и Яна Анненкова.

По словам очевидцев, пожар около села Бжид под Туапсе мог начаться из-за фейерверка.

«Встречали возгорание наверху, так как склон крутой. Тушили открытые очаги из ранцевых огнетушителей», — говорит руководитель джубгинского филиала БГУ Краснодарского края «Краевой лесопожарный центр» Тимур Шхалахов.

Чтобы локализовать огонь, спасателям понадобилось около 12 часов. Утром 8 июля на помощь к ним подоспела авиация: вертолет К-32 сбросил на тлеющий лес больше 150 м³ морской воды. Площадь пожара составила 1,2 га.

«После пожара гора вся в обугленных деревьях. С этой точки хорошо видно, что огонь уже потушили. Но некоторые участки продолжают тлеть. Подходить к ним близко отдыхающие не осмеливаются. Но на центральном пляже уже опасности нет, так что люли продолжают купаться в море. За последние сутки огонь также охватил и лес в Геленджике. Там целый день работала моя коллега Яна Анненкова», — сообщает корреспондент «Кубань 24» Анастасия Назаренко.

«Самая опасная часть по тушению открытого огня уже позади. Но пожарным еще предстоит справиться с очагами тления. Для этого они используют специальные ранцы, наполненные водой. Работа действительно тяжелая: в ранцах по 19 л воды, и проходить с ними нужно по всей территории по несколько раз», — говорит специальный корреспондент «Кубань 24» Яна Анненкова.

Лес в районе Голубой бездны загорелся сутки назад. Пожар находился всего в 400 м от села Джанхот и пляжа. На место оперативно прибыл вертолет МЧС России Ка-32, с которого произвели 12 сбросов воды. Площадь пожара составила 7,5 га.

Предположительная причина возгорания лесной подстилки — костры, которые развели в неположенном месте.

«Вокруг такая пороховая бочка. Люди не думают об этом, когда разжигают костры. Им кажется, что если они залили чуть-чуть водой костер, то он потушен. Но костер такая штука, что если задует ветер и попадет искорка, то он возгорается заново», — отмечает заместитель руководителя геленджикского филиала БГУ «Краевой лесопожарный центра» Виктор Дарий.

Известно, что после пожара в Туапсинском районе полиция начала проверку по факту возможного пожога — сейчас ищут людей, которые могли запустить фейерверк.