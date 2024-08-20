Свалка снова загорелась в поселке Двубратском под Усть-Лабинском

Мусорный полигон около поселка Двубратского принимает отходы из Усть-Лабинского, Выселковского, Тбилисского и Кореновского районов.

Свалка загорелась днем 19 августа. Огонь локализовали силами пожарных, полигона и администрации района. Сейчас на месте ЧП дежурят профильные специалисты, идет работа по пересыпке отходов грунтом.

«Жители Усть-Лабинска жалуются на постоянно горящую свалку. Столица района и близлежащие поселки задыхаются от смога. Люди говорят, что мусор не сам воспламеняется — есть поджигатели», — сообщила корреспондент «Кубань 24» Виктория Зальцман.

Начальник полигона Денис Подуруев тоже считает, что причиной возгорания мог стать поджог.

«На полигоне ТБО произошли возгорания в связи с поджогами. Мы принимаем все меры по устранению огня и задымления. Сейчас здесь работает техника — бульдозер, экскаватор, фронтальный погрузчик, КамАЗы. Все силы прикладываем», — приводит его слова глава Усть-Лабинского района Станислава Гайнюченко в Telegram-канале.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», первый пожар за это лето на полигоне около поселка Двубратского случился утром 9 июля. Предварительно, причиной возгорания стала сильная жара.