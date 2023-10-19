Мусорка и Пуково: оскорбительные названия селений хотят запретить в России

Законопроект о запрете оскорбительных названий населенных пунктов внесли в Госдуму РФ.

«Проектом федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» предлагается установить запрет на использование в названиях населенных пунктов оскорбительных, уничижительных, принижающих достоинство жителей наименований», — говорится в пояснительной записке.

Кроме того, законопроект предлагает разрешить местным органам переименовывать географические объекты и населенные пункты — по мнению авторов инициативы, это облегчит процедуру переименования и снизит бюрократические издержки.

Авторы отмечают, что с травлей сталкиваются жители некоторых населенных пунктов, например Лох, Бухалово, Мусорка, Шалава и Пуково.

«Недавно к нам пришло письмо из деревни Шалава. Есть такая в Ярославской области. Люди жалуются, что никак не могут сменить название населенного пункта. Жители соседних городов над ними смеются. Молодежь уезжает, стараясь поскорее сменить прописку. Никто не хочет, чтобы в паспорте у их детей красовалось обидное слово. В таких населенных пунктах живут тысячи людей», — цитирует вице-спикера ГД Владислава Даванкова РИА «Новости».

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