Морозная прогулка: пять причин заставить себя гулять зимой

Зимой, даже в небольшой мороз заставить себя выйти из теплой квартиры не так-то просто. Для этого можно найти как минимум пять причин.

Важных дел — нет. Продукты в холодильнике — есть. А еще есть мягкое кресло, теплый плед, в чашке горячий чай и новый сериал. Вот, уже шесть причин насчитали! При таком раскладе мысли о прогулке — это последнее, что приходит в голову. Так можно прожить до весны, забыв, что зимние прогулки — это настоящий магический эликсир, состоящий из здоровья, хорошего настроения и еще пяти компонентов. В смысле — веских причин, которые нельзя игнорировать.

Наш ответ хандре и стрессу

Зимой мы и так страдаем от нехватки солнечного света. А «заперев» себя в четырех стенах мы настежь распахиваем двери к сезонной хандре. Еще немного и вслед за ней к нам в гости заявится сезонное аффективное расстройство. Лучшее профилактическое средство от этих «друзей» — бодрящая морозная прогулка.

Если на улице тот самый пушкинский «мороз и солнце — день чудесный», то сидеть дома — преступление против здравого смысла. На деревьях сверкает иней, под ногами хрустит снежок и окружающий пейзаж действует на подсознание как продуктивная созерцательная медитация.

Красота природы оказывает терапевтическое воздействие, снижая уровень кортизола, того самого злосчастного гормона стресса. Но, даже если день выдался пасмурным, нужную дозу «солнечного витамина» D мы обязательно получим. Нужно ли напоминать, как он критически важен для выработки «гормона счастья» — серотонина?

Если хочешь быть здоров – закаляйся

Регулярные прогулки на холоде — это с одной стороны мягкая, но эффективная форма закаливания. С другой стороны — профилактика простудных заболеваний.

Контраст температур — хорошая тренировка для сосудов. Они учатся быстро реагировать на изменение условий и не испытывают стресса от колебания температур. Организм, привыкая к умеренному холоду, «включает» механизм адаптации и становится менее уязвимым для вирусных атак. В конце концов мы перестаем мерзнуть от малейшего сквозняка, нас больше не «сдувает со стула», а иммунитет работает на полную мощность.

Калории — в топку

Зимняя прогулка — это полноценный аналог тренировки в спортивном зале или фитнес клубе. На морозе организму нужно поддерживать здоровую температуру тела, а для этого ему приходится сжигать большой запас ранее накопленных калорий. Мы ведь сами чувствуем, как «против нашей воли» организм стремится перейти в зимний «спящий» режим и поднакопить резерв «топлива» в виде отложений жирка на талии и бедрах. Можно мечтать похудеть к весне, а можно выйти на морозную прогулку и принести ощутимую пользу нашей фигуре.

Ясность ума и продуктивность

Нашему мозгу свежий воздух нужен, как… Как самое необходимое условие для генерирования светлых мыслей и обеспечения когнитивных функций.

После прогулки вы заметите, что и на душе становится легко, и в мыслях спокойно. Проблемы становятся задачами, а задачи решаются быстрее.

Потому, что мы не засиживаемся дома, под предлогом «холод не тетка», а меняем обстановку с теплой и размякшей на морозную и бодрую, то есть перезагружаем мозг. Гениальные идеи и решения сложных проблем буквально висят в морозном воздухе и ждут нас за порогом.

Бодро и энергично

Холодный воздух работает как природный стимулятор. Кровообращение и насыщение крови кислородом при низких температурах происходит гораздо эффективнее, чем в теплом помещении.

Организму приходится тратить значительное количество энергии на терморегуляцию, и этот процесс мягко «включает» все системы. Мы чувствуем прилив сил. Сонливость уходит. Апатия совсем «вымораживается».

Возвращаемся после морозной прогулки с румянцем на щеках, радостью в сердце и чувством того, что можем свернуть горы!

Ключ к удовольствию

Правильная экипировка — залог приятной и полезной прогулки. Одевайтесь в несколько слоев одежды по принципу «капусты». Обувь должна быть непромокаемой и удобной. Шапка и варежки — обязательны. И помните: лучше гулять по 20-30 минут, но регулярно, чем два часа, но с перерывами.

Приятных и продуктивных прогулок! Хорошего самочувствия и бодрого зимнего настроения!

