Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

Монтаж конструкций пешеходного моста «Волшебный лист» начали в Сочи

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/montazh-konstruktsij-peshehodnogo-mosta-volshebnyj-list-nachali-v-sochi
Монтаж конструкций пешеходного моста «Волшебный лист» начали в Сочи
Фото t.me/mcusochi

Мост свяжет два берега Сочи в рамках проекта «Две реки — одно море».

Уже провели бетонные работы на правом берегу реки, установили конструкции для сборки и первую секцию пролетов.

Установка 50 м пролетов без использования тяжелой техники в устье реки позволит провести монтаж без вреда для экосистемы. Монтажные работы по сборке конструкций планируют завершить летом 2023 года и перейти к отделке и установке освещения, сообщает МЦУ Сочи.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», мост «Волшебный лист» протяженностью 50 метров появится на курорте к концу 2023 года. Его строят в рамках концепции «Две реки — одно море», путь свяжет всю историческую часть Сочи.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Мать, оставившую младенца одного в квартире в Краснодаре, обвинили в причинении смерти по неосторожности
Мать, оставившую младенца одного в квартире в Краснодаре, обвинили в причинении смерти по неосторожности
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
«Легенды спорта»: шоу олимпийского чемпиона Алексея Немова пройдет 15 декабря в Краснодаре
«Легенды спорта»: шоу олимпийского чемпиона Алексея Немова пройдет 15 декабря в Краснодаре
Дождь с мокрым снегом и сильный ветер ожидаются 15 декабря в Краснодарском крае
Дождь с мокрым снегом и сильный ветер ожидаются 15 декабря в Краснодарском крае
Двое человек погибли в жестком лобовом ДТП в Краснодарском крае
Двое человек погибли в жестком лобовом ДТП в Краснодарском крае
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Валерий Димоев: бизнес должен вносить свой вклад в развитие региона и отрасли
  2. Цены на обучение в автошколах Краснодара с 1 января вырастут в среднем на 20%
  3. Брал взятки: бывшего первого замруководителя департамента строительства будут судить в Краснодарском крае
  4. В России предложили отменить наказание за использование программ без лицензии
  5. Мать, оставившую младенца одного в квартире в Краснодаре, обвинили в причинении смерти по неосторожности
  6. США ввели санкции против Андрея Алексеенко
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях