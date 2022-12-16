Монтаж конструкций пешеходного моста «Волшебный лист» начали в Сочи

Мост свяжет два берега Сочи в рамках проекта «Две реки — одно море».

Уже провели бетонные работы на правом берегу реки, установили конструкции для сборки и первую секцию пролетов.

Установка 50 м пролетов без использования тяжелой техники в устье реки позволит провести монтаж без вреда для экосистемы. Монтажные работы по сборке конструкций планируют завершить летом 2023 года и перейти к отделке и установке освещения, сообщает МЦУ Сочи.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», мост «Волшебный лист» протяженностью 50 метров появится на курорте к концу 2023 года. Его строят в рамках концепции «Две реки — одно море», путь свяжет всю историческую часть Сочи.