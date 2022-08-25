В Сочи построят мост «Волшебный лист» протяженностью 50 метров

Видео t.me/AlekseiKopaigorodskii

Новая достопримечательность появится на курорте к концу 2023 года.

Мост «Волшебный лист» протяженностью 50 м и весом 150 т строят в рамках концепции «Две реки — одно море». Металлоконструкции изготавливают на заводе в Санкт-Петербурге. К монтажу рассчитывают приступить в сентябре. Завершить работы планируют во второй половине 2023 года.

Также планируется капитальный ремонт подвесного моста в районе Центрального рынка и пешеходного моста через реку Сочи в районе парка «Ривьера». Об этом 25 августа рассказал мэр Сочи Алексей Копайгородский.

«Настил подвесного моста в районе Центрального рынка долгое время удавалось поддерживать точечным ремонтом, но сейчас ему необходим капитальный. Работы идут. Будет полностью заменен деревянный настил, окрашены конструкции и арки, реконструированы ступени. Договор рассчитан до конца ноября. Но подрядчик обещает завершить работы раньше», — написал Копайгородский в Telegram.

Кроме того, экспертиза признала небезопасным пешеходный мост через реку Сочи в районе парка «Ривьера». В настоящее время мост закрыт. Готовится проектно-сметная документация на капремонт, закончить его планируют в мае 2023 года, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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