В Мостовском районе отремонтируют мост через реку Фарс в станице Ярославской
Об этом стало известно во время встречи губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева с жителями муниципалитета.
Как отметил глава региона, власти должны создавать все условия для того, чтобы по дорогам было комфортно передвигаться, особенно в отдаленных поселениях.
«На эти цели край ежегодно выделяет средства дорожного фонда, в этом году его объем составляет 46,7 млрд рублей, что на четверть больше, чем в 2021 году», — добавил губернатор.
Благодаря дорожному фонду региона в Мостовском районе за 5 лет отремонтировали более 190 км дорог, из них 46 км — асфальтированных. Обновили 38 км тротуаров.
Вице-губернатор Александр Трембицкий сообщил о том, что в ближайшее время в станице Ярославской приступят к ремонту моста через реку Фарс. Мост находится в предаварийном состоянии. На нем организовали реверсивное движение. Здесь проходит дорога из Армавира в Майкоп и Краснодар.
Работы начнут в сентябре. По проекту изменят габариты моста, заменят балки пролетного строения, гидроизоляцию, изменят конструкции опор и ригелей, деформационных швов, а также сделают мост более доступным для маломобильных жителей, сообщает пресс-служба Краснодарского края.
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