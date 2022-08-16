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В Мостовском районе отремонтируют мост через реку Фарс в станице Ярославской

Общество
16.08.2022 21:35
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-mostovskom-rajone-otremontiruyut-most-cherez-reku-fars-v-stanitse-yaroslavskoj
В Мостовском районе отремонтируют мост через реку Фарс в станице Ярославской
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Об этом стало известно во время встречи губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева с жителями муниципалитета.

Как отметил глава региона, власти должны создавать все условия для того, чтобы по дорогам было комфортно передвигаться, особенно в отдаленных поселениях.

«На эти цели край ежегодно выделяет средства дорожного фонда, в этом году его объем составляет 46,7 млрд рублей, что на четверть больше, чем в 2021 году», — добавил губернатор.

Благодаря дорожному фонду региона в Мостовском районе за 5 лет отремонтировали более 190 км дорог, из них 46 км — асфальтированных. Обновили 38 км тротуаров.

Вице-губернатор Александр Трембицкий сообщил о том, что в ближайшее время в станице Ярославской приступят к ремонту моста через реку Фарс. Мост находится в предаварийном состоянии. На нем организовали реверсивное движение. Здесь проходит дорога из Армавира в Майкоп и Краснодар.

Работы начнут в сентябре. По проекту изменят габариты моста, заменят балки пролетного строения, гидроизоляцию, изменят конструкции опор и ригелей, деформационных швов, а также сделают мост более доступным для маломобильных жителей, сообщает пресс-служба Краснодарского края.

Читайте также: в Лабинском районе дорожники начали ремонт аварийного моста.

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