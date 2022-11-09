В Сочи появится единый пешеходный маршрут от Мацесты до центра курорта
Общество
09.11.2022 15:56
Маршрут «Две реки — одно море» длиной 15 км свяжет всю историческую часть Сочи.
Путь из десяти отрезков благоустроят в общей архитектурной стилистике. По программе формирования городской среды, на курорте обновят набережную реки Сочи на улице Конституции. Там уже строят пешеходный мост в форме ажурного листа.
«Наши жители и гости курорта уже оценили преобразования терренкура, набережных реки Мацесты, пляжей «Маяк» и «Ривьера» — здесь в 2023 года будет готова третья очередь — участок променада», — написал глава Сочи Алексей Копайгородский в Telegram.
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