Сочи на реализацию социально значимых проектов дополнительно выделят 2 млрд рублей
Дополнительное финансирование на осуществление социально значимых проектов направят Сочи из краевого бюджета.
Соответствующее решение приняли депутаты на очередной сессии ЗСК.
«Консолидация команды администрации Сочи, четкое выполнение задач и поручений главы города Алексея Копайгородского при поддержке губернатора Краснодарского края и краевого парламента позволили увеличить финансовую поддержку города на 2 млрд рублей. Выделенные средства будут направлены исключительно на решение социально значимых задач», — сказала замглавы Сочи Светлана Калинина.
До конца года в Сочи планируют завершить строительство офиса врача общей практики на улице Джапаридзе. Также продолжится строительство школы и детского сада в микрорайоне Северная Бытха и реализация программы по расселению из ветхого жилья.
На следующий год дополнительно выделенные средства планируют направить на проектирование новой школы на улице Тимирязева и учебного корпуса лицея №23 на улице Пирогова.
Кроме того, запланировали проектно-изыскательские работы по модернизации Адлерской теннисной академии, сообщает пресс-служба администрации Сочи.
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