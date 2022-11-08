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Сочи на реализацию социально значимых проектов дополнительно выделят 2 млрд рублей

Экономика
08.11.2022 13:36
Ссылка https://kuban24.tv/item/sochi-na-realizatsiyu-sotsialno-znachimyh-proektov-dopolnitelno-vydelyat-2-mlrd-rublej
Сочи на реализацию социально значимых проектов дополнительно выделят 2 млрд рублей
Фото пресс-службы администрации Сочи

Дополнительное финансирование на осуществление социально значимых проектов направят Сочи из краевого бюджета.

Соответствующее решение приняли депутаты на очередной сессии ЗСК.

«Консолидация команды администрации Сочи, четкое выполнение задач и поручений главы города Алексея Копайгородского при поддержке губернатора Краснодарского края и краевого парламента позволили увеличить финансовую поддержку города на 2 млрд рублей. Выделенные средства будут направлены исключительно на решение социально значимых задач», — сказала замглавы Сочи Светлана Калинина.

До конца года в Сочи планируют завершить строительство офиса врача общей практики на улице Джапаридзе. Также продолжится строительство школы и детского сада в микрорайоне Северная Бытха и реализация программы по расселению из ветхого жилья.

На следующий год дополнительно выделенные средства планируют направить на проектирование новой школы на улице Тимирязева и учебного корпуса лицея №23 на улице Пирогова.

Кроме того, запланировали проектно-изыскательские работы по модернизации Адлерской теннисной академии, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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