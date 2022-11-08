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Дорожный фонд в Сочи за пять лет вырос до 2,6 млрд рублей

Экономика
08.11.2022 11:57
Ссылка https://kuban24.tv/item/dorozhnyj-fond-v-sochi-za-pyat-let-vyros-do-2-6-mlrd-rublej
Дорожный фонд в Сочи за пять лет вырос до 2,6 млрд рублей
Фото t.me/AlekseiKopaigorodskii

За три года расходы на ремонт и содержание дорог в Сочи выросли в 2,3 раза. Об этом сообщил глава города Алексей Копайгородский.

Он рассказал, что в настоящее время расходы на эти цели в Сочи составляют почти 905 млн рублей. С учетом поддержки из краевого бюджета дорожный фонд курорта — порядка 2,6 млрд рублей.

«Эффективное распределение средств для развития дорожно-транспортного комплекса обсудили с коллегами на финчасе. Предлагается расширить источники наполнения дорожного фонда. В частности, за счет работы платных парковок. Определили 79 улиц, где разместим новые места для машин», — написал Копайгородский в Telegram.

Глава Сочи также сообщил, что в Год экологии на курорте установят 13 зарядных станций для электромобилей. Таким образом, их количество составит порядка 30.

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