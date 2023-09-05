Младенец умер после травли мышей в частном доме в Краснодарском крае

Несчастный случай произошел в Павловском районе.

По предварительным данным, женщина у своей знакомой, которая работает на ферме, взяла промышленную таблетку с химикатами, при помощи которых обрабатывают от мышей сельскохозяйственные поля. Таким образом она решила избавиться от грызунов у себя дома. Женщина закопала таблетку около дома 2 сентября. После того, как пошел дождь, химикаты дали реакцию, из-под земли стали подниматься ядовитые пары.

«Всей семье стало плохо, хуже всего стало двухмесячному ребенку. Ребенка 3 сентября отвезли в больницу, но спасти жизнь младенцу не удалось. В ночь с 3 на 4 сентября ребенок скончался», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Расследование продолжается.

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В СК рассказали подробности отравления семьи химикатами, из-за которого погиб младенец.

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