В Краснодаре подросток брызнул в лицо двухлетней девочке из газового баллончика

Инцидент произошел в августе на одной из автомоек на улице Мачуги в Краснодаре.

По данным соцсетей, двухлетняя девочка сидела в машине, пока ее отец мыл автомобиль. В этот момент к автомобилю подошел подросток и распылил ребенку в лицо газ из баллончика, после чего скрылся. Девочка получила ожоги глаз, ей сразу же оказали медицинскую помощь.

«В полицию Краснодара 18 августа поступило заявление от отца девочки. В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято законное процессуальное решение», — рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе УМВД России по Краснодару.

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