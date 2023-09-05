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В СК рассказали подробности отравления семьи химикатами, из-за которого погиб младенец

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sk-rasskazali-podrobnosti-otravleniya-semi-himikatami-iz-za-kotorogo-pogib-mladenets
В СК рассказали подробности отравления семьи химикатами, из-за которого погиб младенец
Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

Трагедия произошла 2 сентября в станице Новолеушковской Павловского района. Семья отравилась химикатами, которые предназначены для борьбы с грызунами в полях.

«В одном из домов 28-летний глава семьи с целью борьбы с грызунами разместил в помещениях таблетки фумиганта, содержащего яды, относящиеся к 1 классу опасности. При этом семья с 1,5-месячным ребенком осталась в доме и легла спать. Утром 3 сентября члены семьи почувствовали признаки отравления. Днем мать вызвала бригаду скорой помощи в связи с недомоганием ребенка, его госпитализировали», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Несмотря на усилия врачей, 4 сентября ребенок умер. По данному факту возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (о причинении смерти по неосторожности).

Как писал интернет-портал «Кубань 24», по предварительным данным, промышленную таблетку с химикатами, при помощи которых обрабатывают от мышей сельскохозяйственные поля, семья взяла у знакомой.

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