Минстрой утвердил цену «квадрата» жилья на Кубани в размере 157,3 тыс. рублей

Минстрой РФ 28 марта утвердил официальную стоимость квадратного метра жилья на второй квартал 2024 года.

Согласно приказу ведомства, в большинстве регионов цены немного выросли. Больше всего цена на 1 кв. м жилья выросла в Республике Алтай — со 114 тыс. до 131 тыс. рублей. В Санкт-Петербурге цены сохранились на уровне 165 тыс. рублей за 1 кв. м.

Самая высокая стоимость жилья в Москве. Там 1 кв. м стоит 175 тыс. рублей. Самое дешевое жилье в Кабардино-Балкарии — 46,1 рублей за 1 кв. м.

В Краснодарском крае цена на один «квадрат» установлена в размере 157,3 тыс. рублей.

Показатели средней рыночной стоимости метра применяются для расчета размеров социальных выплат гражданам на приобретение или строительство жилья из федерального бюджета, пояснили в Минстрое.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», среднюю рыночную стоимость 1 кв. метра жилья в Краснодаре в первом квартале 2024 года установили на уровне 127,6 тыс. рублей. В четвертом квартале 2023 года Минстрой поднял цену на квадратный метр жилья на Кубани до 155 тыс. рублей.